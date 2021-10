Tempo 30 ist im Oberland auf dem Vormarsch

Weniger Lärm, nachts besser schlafen und eine geringere Unfallwahrscheinlichkeit: Das möchte jede zweite Person in der Schweiz. Denn gemäss einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) unterstützen 52 Prozent der Bevölkerung die Einführung von Tempo 30 innerorts. Auch im Zürcher Oberland gibt es in zahlreichen Gemeinden das Bestreben, die Geschwindigkeit auf Strassen und in Quartieren zu reduzieren.