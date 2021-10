Freiwillige Waffenabgabe in Hinwil

Waffen jeglicher Art, Munition, Laserpointer: All das kann am 6. November entsorgt werden. Dann führt die Kantonspolizei Zürich auf dem Verkehrsstützpunkt in Hinwil eine freiwillige Waffenrückgabe durch.

Gegen eine Verzichtserklärung können zwischen 8 und 12 Uhr nicht mehr benötigte private Waffen, Waffenzubehör, Waffenbestandteile und Munition, Pyrotechnik sowie Laserpointer ausgehändigt werden. Später werden diese unter Kontrolle vernichtet.

