Strassensperrung der Usterstrasse

Bei der Erneuerung der Usterstrasse in Wetzikon im Jahr 2018 wurde im Bereich der Einmündung der Haldenstrasse bewusst auf den Einbau des definitiven Deckbelages verzichtet. Aufgrund der Bauarbeiten auf der Zürcherstrasse musste der Durchgangsverkehr von Autobahnende in Hinwil nach Uster bekanntlich über die Halden- und Usterstrasse umgeleitet werden. Durch die grosse Anzahl an Fahrzeugen wurde der Bereich der Verzweigung sehr grossen Belastungen ausgesetzt, was mit grosser Wahrscheinlichkeit zu frühzeitigen Schäden an der frischen Deckschicht geführt hätte.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Zürcher- und Weststrasse soll die Usterstrasse deshalb nun noch mit der definitiven Deckschicht versehen werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Für die Arbeiten muss der gesamte Bereich der Einmündung für den Verkehr gesperrt werden. Um die Behinderungen auf ein Minimum zu reduzieren, erfolgt die Sperrung an einem Wochenende.

Die Strassensperrung ist vorgesehen

von Freitag, 15. Okt. 2021 ab 17.00 Uhr durchgehend bis Sonntag 17. Okt. 2021, ca. 16.00 Uhr

Es wird empfohlen, den Bereich via Zürcher- und der wiedereröffneten Weststrasse zu umfahren.

Öffentlicher Verkehr

Während der Sperrung werden die Buslinien 852 und 853 umgeleitet, weshalb die Haltestelle Haldenstrasse nicht bedient werden kann. Bitte benützen Sie während dieser Zeit die Haltestellen Medikon oder Robenhausen.

Die Belagsarbeiten sind stark witterungsabhängig. Bei Regen oder tiefen Temperaturen muss der Belagseinbau um eine Woche verschoben werden.

(erh)