Strassensperrungen im Dorfzentrum

Bereits seit Ende März wird in Bubikon die Woflhauser/Dorfstrasse saniert, ab nächster Woche werden nun für die Belagsarbeitungen Sperrungen nötig: Vom Montag 20. September um 5.00 Uhr bis am Freitag 24. September um 20.00 Uhr wird die Wolfhauserstrasse im Abschnitt zwischen Wihaldenstrasse und Kapfweg komplett gesperrt. Vom Samstag 25. September um 5.00 Uhr bis zum Montag 27. September um 5.00 Uhr wird darauf die Einmündung der Dorfstrasse in die Ufgängtstrasse gesperrt.

Für den motorisierten Individualverkehr wird jeweils eine Umleitung signalisiert, für Anwohnende der Zelgwies-, Bachtel- und Rigistrasse als auch des Rigiwegs ist die Zufahrt über den Kapfweg gewährleistet.

Während der Sperrung der Wolfhausenstrasse vom 20. bis am 24. September muss die VZO-Linie 880 umgeleitet werden. Die Haltestelle Wihalde kann folglich nicht bedient werden.

Ein kleines, aber feines Detail: Da für die Belagsarbeiten trockenes Wetter erforderlich ist, müssen die Arbeiten bei ungünstiger Witterung auf dne nächstmöglichen Termin verschoben werden. (zo)