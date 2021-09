Velofahrer stürzt und muss ins Spital

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, kam es auf der Rüetschbergstrasse in der Nähe des Turbenthaler Weilers Seelmatten zu einem Selbstunfall. Ein 23-jähriger Velofahrer kam von der Strasse ab, stürzte und zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu. Das teilt Alexander Renner, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage mit.



Der Mann musste mit dem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (caz)