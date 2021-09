Auto und Bus kollidieren in Rapperswil

Am Dienstag ist es am Mittag an der Alte Jonastrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bus gekommen. Es entstand Sachschaden.

Eine 78-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Rapperswil her kommend Richtung Jona. Gleichzeitig fuhr ein 51-jähriger Buschauffeur mit seinem Bus ebenfalls auf dieser Strasse in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Einmündung Bachstrasse kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht deshalb Zeugen. Buspassagiere oder andere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, in Verbindung zu setzten.