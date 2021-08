Küchenbrand verursacht grossen Sachschaden

In der Küche eines Mehrfamilienhauses in Fehraltorf ist am Dienstagnachmittag, dem 31. August 2021, ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken, verletzt wurde niemand. Dies teilte die Nachrichtenagentur Keystone in einer Medienmitteilung mit.

Die meisten Bewohnenden des Mehrfamilienhauses haben die Liegenschaft selbständig verlassen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Das Feuer im vierten Stock konnte rasch eingedämmt werden.

In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sowie in der Nachbarwohnung entstand Russ- und Rauchschaden.

Die Brandursache ist noch unklar.

(jeh)