Polizei kontrolliert rund um Auto-Tuning-Anlass

Ausserhalb des Anlasses wurden 27 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Drei Personen hatten ihre Autos so umgebaut, dass sie nicht mehr den Vorschriften entsprachen. Die Halter werden nun an das Statthalteramt verzeigt. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Kempttalstrasse wurden zudem rund 40 Übertretungen registriert.



Die Polizei war während des von 11 bis 17 Uhr stattfindenden Treffens auch auf dem Areal des Kemptparks vor Ort, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Event sei «mittels Präsenz von diversen Patrouillen überwacht» worden.