Lieferwagen prallt in Velofahrer

Am Samstag um 15.40 Uhr war ein 54-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen auf der Aubrigstrasse in Richtung Verzweigung Tägernaustrasse unterwegs. An dieser beabsichtigte er, nach links abzubiegen.

Gleichzeitig fuhr der 58-jährige Velofahrer von der Tägernaustrasse in Richtung Aubrigstrasse. Wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet, kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Velofahrer, als der Lieferwagen nach links abbog. Der Velofahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht. (zo)