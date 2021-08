Täterschaft räumt Keller und Autos aus

In der Hinwiler Überbauung Mosaik an der Zürichstrasse ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen. Eine unbekannte Täterschaft hat sich Zugang zu diversen Fahrzeugen in der Tiefgarage verschafft. Zudem wurde in Kellerabteile eingebrochen. Die Vorfälle, die sich vergangene Woche ereignet haben, sorgen für Anwohner für Aufregung. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn…» schreiben User, dass es zuletzt immer wieder wertvolle Gegenstände aus den Autos geklaut worden seien.

Auf Anfrage bestätigt Florian Frei von der Kantonspolizei Zürich, dass es in der Woche vom 9. August zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge und Kellerabteile gekommen ist. Wie hoch die erbeutete Ware indes zu beziffern ist, wollte Frei nicht sagen. Zu den einzelnen Einbrüchen nehme die Polizei keine Stellung.

Einbrüche rückläufig

Unklar sei im Weiteren, an welchem Wochentag sich die Diebstähle ereignet haben. «Aufgrund erster Ermittlungen gehen wir davon aus, dass eine Täterschaft für alle Delikte in Frage kommt», so Frei.

Einen ferienbedingten Anstieg von Einbrüchen lasse sich nicht feststellen, wie er weiter sagt. Generell seien die Einbrüche im Kanton statistisch gesehen seit Jahren rückläufig. (kel)