Strohballen vom Anhänger gefallen – Traktorfahrer angezeigt

In der Nacht auf Freitag hat in Uster ein Traktor, der auf dem Anhänger Strohballen geladen hatte, einen Teil seiner Ladung verloren. Wie die Stadtpolizei Uster mitteilt, seien kurz nach Mitternacht zwölf Strohballen auf die Burgstrasse gefallen, worauf der Verkehr in Richtung Nossikon behindert worden sei.

Bis 250 Kilo schwere Ballen

Die Burgstrasse konnte während rund 90 Minuten nur einspurig befahren werden. In dieser Zeit wurden die 200 - 250 Kilogramm schweren Strohballen durch die zuständige Firma neu verladen. Der fehlbare Traktorlenker wird beim Statthalteramt Uster zur Anzeige gebracht.

Weshalb der Traktor das Stroh verloren hat, werde zurzeit noch von der Stadtpolizei geprüft.