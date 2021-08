Autofahrerin prallt in Mähdrescher

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Egg eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Kurz vor 17:30 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau auf der Rällikerstrasse Richtung Egg. Anfangs Steigung geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen in der Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und anschliessend auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal in einen entgegenfahrenden Mähdrescher.

Die Autolenkerin habe sich bei der Kollision leichte Verletzungen zugezogen und habe durch ein Rettungsfahrzeug ins Spital gebracht werden müssen, wie die Polizei schreibt. Der Lenker des Mähdreschers wurde nicht verletzt.

Am Personenwagen entstand Totalschaden und am Mähdrescher sowie an einem Zaun und der Strasseneinrichtung Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Neben der Kantonspolizei Zürich standen zwei Rettungsfahrzeuge des Spitals Männedorf sowie ein Notarzt von Regio 144 im Einsatz. Wegen dem Unfall musste die Rällikerstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden.