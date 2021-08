Tragischer Verkehrsunfall in Steg

Bei einer Kollision zwischen einem E-Bike und einem Motorrad sind am Montagabend in Steg beide Lenker ­verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, fuhr kurz nach 19 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer von Bauma herkommend auf der Tösstalstrasse in Richtung Fischenthal.

Ungefähr 50 Meter nach der Einmündung Bahnhofstrasse kollidierte sein Motorrad aus bislang nicht bekannten Gründen mit dem E-Bike eines 60-jährigen Mannes. Der Motorradfahrer ist dabei verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

E-Biker im Spital verstorben

Der Velofahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. In der Nacht auf Dienstag ist der Mann im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Strassenabschnitt der Tösstalstrasse bis ungefähr 22 Uhr auf beiden Seiten für den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Fischenthal richtete eine Umleitung ein.