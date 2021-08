53-Jähriger stürzt mit E-Trottinett in Dübendorf und verletzt sich schwer

Kurz vor 20.30 Uhr am Samstagabend fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem E-Trottinett auf der Wangenstrasse vom Zentrum Dübendorf in Richtung Wangen. Auf der der Höhe der Liegenschaft Nummer 34 kollidierte er mit seinem Scooter mit dem Randstein und stürzte, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und ein Rettungsteam wurde der Verunfallte ins Spital gefahren.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die zuständige Staatsanwältin, der Rettungsdienst des Spitals Uster sowie ein Notarzt des Kantonsspitals Winterthur im Einsatz.