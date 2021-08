Falscher Polizist bei Geldübergabe verhaftet

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde am Montagmorgen im Bezirk Uster ein mutmasslicher Telefonbetrüger bei der Abholung von Bargeld verhaftet. Dabei wurden mehrere tausend Franken sichergestellt.

Betrüger haben einen 74-jährigen Mann telefonisch kontaktiert und sich als Polizisten ausgegeben. Sie haben dem späteren Opfer eine erfundene Geschichte glaubhaft gemacht, sodass der Rentner mehrere tausend Franken bereitstellte.

Nachdem er das Geld dem ‚falschen Polizisten‘ übergeben hatte, wurde ein 42-jähriger Schweizer verhaftet. Weitere Ermittlungen werden zeigen, ob die Täterschaft noch für weitere Taten in Frage kommt. Zuständig für das Strafverfahren ist die Staatsanwaltschaft See / Oberland. Diese hat einen Antrag auf Untersuchungshaft an das Zwangsmassnahmengericht gestellt.