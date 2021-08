Ein Auto kollidierte mit einer Steinmauer

Am Mittwochmorgen geriet in Wetzikon ein Auto auf Abwege.

Der Personenwagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Stein am Strassenrand. Dabei wurde die Ölwanne des Wagens aufgerissen.

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben entfernte das ausgelaufene Motorenöl und trug das kontaminierte Erdreich ab. Dies berichteten sie via Instagram-Post.

Verletzt wurde niemand.