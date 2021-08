Kollision von drei Autos

Am Samstag, kurz nach 23 Uhr, ist es in Rapperswil-Jona auf der Zürcherstrasse zu einer Kollision mit drei beteiligten Autos gekommen. Das berichtet die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Eine 34-jährige Autofahrerin war mit ihrem Auto auf der Rütistrasse von Rüti in Richtung Rapperswil-Jona unterwegs. Bei der Kreuzung Rütistrasse / Zürcherstrasse beabsichtigte sie, auf die Zürcherstrasse einzubiegen.

Drei Menschen im Spital

Gleichzeitig fuhr eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto auf der Zürcherstrasse von Rapperswil-Jona in Richtung Feldbach. Als die 34-Jährige mit ihrem Auto auf die Zürcherstrasse einbog, kam es zur Kollision der beiden Autos. Aufgrund der Wucht der Kollision wurde das Auto der 21-jährigen abgewiesen und prallte auf der Gegenfahrbahn in ein entgegenkommendes Auto eines 58-Jährigen.

Die 21-Jährige sowie zwei ihrer Mitfahrenden wurden durch die Kollision leicht verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 18'000 Franken geschätzt.