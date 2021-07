Schnellläufer-Gewitter raste übers Oberland

Bereits ab etwa 16.30 Uhr am Freitagabend ist in der Region Donnergrollen zu hören. Zunächst geschah nicht viel, doch plötzlich zogen die schwarzen Gewitterwolken vom Pfannenstiel her kommend über die Region. Im Gepäck hatten sie Blitz und Donner - und einige heftige Windböen.

Doch genau so rasch wie das Gewitter aufgezogen ist. verabschiedete es sich auch wieder aus der Region. Anders als viele der Unwetter der vergangenen Wochen gibt es derzeit mehr Wind in der Höhe, was dafür sorgt, dass die Gewitterzellen schneller unterwegs sind. Das schliesst zwar Hagelschlag nicht aus, doch da sich die Unwetter schnell weiterbewegen, sind die Schäden dann meist viel kleiner – sofern es überhaupt welche gibt.