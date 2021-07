E-Bike-Fahrer bei Unfall in Egg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Egg am Mittwochabend wurde ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Laut ersten Erkenntnissen soll er mit einem Wildtier zusammengestossen sein.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr auf der Mönchaltorferstrasse in Richtung Mönchaltorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Mann sei nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam in ein Spital gefahren worden. Der genaue Unfallhergang wird untersucht.