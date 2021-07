Unfall in Dübendorf fordert Schwerverletzte

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochabend gegen 23 Uhr von Stettbach her in Richtung Fällanden. Dabei kollidierte sein Fahrzeug anfangs Höglerstrasse mit einer Frau, welche die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte. Durch den Anprall wurde die 21-Jährige zu Boden geworfen und schwer verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, abgeklärt. Wegen des Unfalls musste der betroffene Strassenabschnitt bis ungefähr 2 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.