170 Personen aus Hallenbad Uster evakuiert

Kurz nach 16 Uhr meldete am Mittwoch ein Lesereporter den Feuerwehreinsatz beim Hallenbad Uster. In einer Garderobe im Untergeschoss des Hallenbads Uster ist offenbar ein Brand ausgebrochen.

Am Abend teilte die Kantonspolizei dann mit, dass der Brand eines Haartrockners zu starken Rauchentwicklungen geführt habe. Sämtliche Besucher sind vorübergehend evakuiert worden.



Ursache wird abgeklärt



Kurz vor 15.30 Uhr ging laut der Polizeimeldung bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass es in einer Sportgarderobe des Hallenbades brennen und deshalb starker Rauch entstehen würde. Die schnell vor Ort eingetroffenen Rettungskräfte brachten den Brand des Haartrockners, welcher sich in der Garderobe im Erdgeschoss befand, rasch unter Kontrolle.

Rund 170 Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Hallenbad befanden, darunter viele Schüler, wurden evakuiert und in der naheliegenden Sporthalle vorübergehend untergebracht. Die Rettungskräfte überprüften mehrere Besucher vor Ort wegen möglicher Rauchgasvergiftungen. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.



Gegen 17 Uhr konnte das Hallenbad wieder freigegeben werden. Die Brandursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Uster, Schutz & Rettung Zürich, der Rettungsdienst des Spitals Uster und von Regio 144 sowie die Stadtpolizei Uster im Einsatz.