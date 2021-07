Tösstaler Feuerwehren mussten wegen hoher Wasserstände ausrücken

Von Donnerstagabend bis Freitagmorgen hat es in der Region stark geregnet. Dies sorgte dafür, dass in Bauma vier kleinere Bäche über die Ufer getreten sind. Aus diesem Grund musste auch die Feuerwehr Bauma ausrücken.

«Die ersten drei Einsätze hatten wir gestern Abend, einen weiteren heute Morgen», bestätigt Kommandant Beat Bosshard. Insgesamt seien zehn Personen im Einsatz gestanden. «Primär mussten wir Sandsäcke verlegen und dafür sorgen, dass die Bäche nicht weiter überfluten.» Vollgelaufene Keller habe es keine gegeben.

Die Alarmierung sei auch heute Morgen trotz des Ausfalls der Notfallnummern kein Problem gewesen, so Bosshard. «Die betreffende Person hat wohl die Einsatzzentrale über die publizierte Handynummer informiert.» Die Feuerwehr selber habe ein eigenes Sicherheitsfunknetz, das vom Telefonnetz unabhängig sei.

Keine Alarmstufe

Auch die Feuerwehr Zell stand gestern Abend im Einsatz. «Eine Person hat uns informiert, dass der Pegel des Tobelbachs in Rikon sehr hoch sei», sagt Kommandant Roman Siegenthaler. «Wir mussten aber nichts unternehmen. Nur die Leute etwas beruhigen.» Im Anschluss habe die Feuerwehr jedoch einige Bäche kontrolliert. «Wir kennen die neuralgischen Punkte und schauen, dass das Wasser dort abfliessen kann.»

Die Bäche seien ohnehin das grösste Risiko, bestätigt Siegenthaler. «Die Töss selber mag vielleicht nach Regen viel Wasser führen, aber von der Alarmstufe waren wir noch weit entfernt.» Einen Alarm gebe es bei einem Abfluss von 85 Kubikmetern pro Sekunde. An der Messstation in Rämismühle erreichte die Töss jedoch nur etwa 65 Kubikmeter pro Sekunde am früheren Freitagmorgen. Das zeigt die Internetseite des Kantons, welche die Abflüsse und Wasserstände zeigt. (bes)