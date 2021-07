E-Bike-Fahrer nach Sturz in Rapperswil schwer verletzt

Ein 73-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag vom Bahnhof Jona herkommend auf der Bühlstrasse in Richtung Ermenswil unterwegs. Er fuhr in einen Kreisel ein und stürzte, als er diesen verlassen wollte. Dabei verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0.98 mg/l. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete deshalb bei ihm eine Blut- und Urinprobe an.