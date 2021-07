Aufwendiger Einsatz für Feuerwehr wegen Schuppenbrand

Am Sonntagabend ist es in Dübendorf zu einem Brand gekommen. Dies berichtet die Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen auf Facebook. Gemäss dieser ist ein Schopf hinter der Ara Neugut in Dübendorf in Vollbrand gestanden.

Offenbar gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Wie die Feuerwehr schreibt, habe sie das Wasser mit zwei 125 Meter langen Transportleitungen zum Brand transportieren müssen. Während den Löscharbeiten habe die Feuerwehr zudem Gasflaschen entdeckt, was mit «zusätzlichen Herausforderungen» verbunden gewesen sei.

Beim Brand sei niemand verletzt worden. 30 Feuerwehrangehörige standen während sechs Stunden im Einsatz. (dam)