Kantonspolizei meldet 154 Übertretungen

Die Kantonspolizei Zürich hat im Mai 2021 Geschwindigkeitskontrollen in der Gemeinde Hittnau durchgeführt. Der Messort befand sich an der Tösstalstrasse in Fahrrichtung Päffikon, wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilt. Auf besagter Strecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde.

Gemessen wurde am 4. Mai zwischen 5.52 Uhr bis 8.18 Uhr sowie am 13. Mai zwischen 10.36 Uhr und 15.13 Uhr. Insgesamt gab es 154 Übertretungen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 77 Kilometer pro Stunde.