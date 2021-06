Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwochmorgen, 23. Juni, in einem Garagenbetrieb in Wila ein Arbeiter mittelschwer verletzt worden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Kurz nach 9.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Mann unter einer Maschine eingeklemmt sei.

Gemäss ersten Abklärungen geriet der 61-Jährige zwischen ein schweres Metallteil und die Rückwand eines Anhängers, wobei er sich mittelschwere Verletzungen zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst betreut und mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Bauma und Turbenthal, ein Rettungswagen des Spitals Uster sowie ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.