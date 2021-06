Feuerwehr musste wegen Gewitter mehrmals ausrücken

Eigentlich sei für Montagabend eine Übung vom Zug 3 der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben geplant gewesen, so die Feuerwehr in einer Mitteilung am Dienstagmorgen. Im Verlauf des Abends zeichnete sich jedoch bereits ab, dass pünktlich zum Übungsbeginn um 19.30 Uhr eine Gewitterfront Wetzikon erreichen könnte.

Kurz vor dem Antreten habe sich das Kommando entschieden, mit dem Start der Übung noch abzuwarten und im Depot zu bleiben. Der Entscheid erwies sich als richtig, denn pünktlich um 19.30 Uhr brach ein heftiges Gewitter über Wetzikon und Seegräben herein.