Grosse Beute bei Einbruch in Weisslingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in Weisslingen in einem Einfamilienhaus Wertsachen von über hunderttausend Franken gestohlen.

Wie die Kantonspolizei schreibt, bohrten die Einbrecher in der Zeit zwischen 23.00 und 6.00 Uhr ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten wertvolle Uhren und Schmuck im Wert von über hunderttausend Franken. (zo)