Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Bei der Kantonalen Notrufzentrale gingen am Freitag um 17.40 Uhr mehrere Meldungen zum Brandfall ein. Dies teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Abend mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Schachenstrasse in Jona konnten sie im ersten Stock des Hauses eine starke Rauchentwicklung feststellen. Die Feuerwehr fing umgehend mit den Löscharbeiten an und brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Der Bewohner konnte das Haus selbstständig verlassen. Er blieb unverletzt. Die Brandursache ist zurzeit unklar und wird durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner konnte selbstständig eine Unterkunft organisieren. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100‘000 Franken geschätzt.

Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen 35 Angehörige der örtliche Feuerwehr sowie zwei Mitarbeitende der Rettung im Einsatz.