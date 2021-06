Motorradfahrer nach Kollision mit PKW verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der Rütistrasse in Rapperswil-Jona ist am Dienstag kurz vor 13 Uhr ein 19-jähriger Motoradfahrer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, musste der 19-Jährige per Rettungsdienst ins Spital überführt werden.

Die 61-jährige Fahrerin des PKW fuhr laut Mitteilung auf der Autobahnausfahrt der N15 von Hinwil kommend Richtung Rüti und wollte nach links Richtung Rüti abbiegen. Gleichzeit fuhr der Motorradfahrer auf der Rütistrasse von Rüti kommend Richtung Jona. Als der 19-Jährige bemerkte, dass die Autofahrerin vor ihm auf die Rütistrasse einfuhr, leitete er eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen. Darauf kam es zur Streifkollision.

Über den Schweregrad der Verletzungen kann laut Polizei noch keine Aussage getroffen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 10'000 Franken. (fgr)