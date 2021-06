Werbeveranstaltung von Glattaler Firma war nicht unlauter

Schneeballsystem, Pyramidensystem, Lawinensystem: So nennt man die Verkaufssysteme, bei denen jeder Verkäufer einer Ware oder Dienstleistung nicht nur das Produkt verkaufen, sondern vor allem noch möglichst viele weitere, neue Verkäufer gewinnen soll, um so von einer Art Bonussystem zu profitieren. Profitieren tun dann aber in der Regel nur die wenigen Leute an der Spitze des Systems, das notabene oft nach zwei, drei Jahren mit Getöse zusammenkracht.