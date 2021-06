Velofahrerin stürzt Bahnhofstreppe hinunter

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr ist es auf dem Bahnhofplatz in Rapperswil-Jona zu einem Selbstunfall eines Velos gekommen. Eine 32-jährige Velofahrerin ist mit ihrem Velo auf dem Bahnhofplatz vom Zentrum Rapperswil-Jona in Richtung Pfäffikon gefahren. Dabei stürzte sie ohne Dritteinwirkung die mehrere Meter lange Treppe der Bahnhofsunterführung hinunter. Sie verletzte sich schwer und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital überführt werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Am Velo entstand geringer Sachschaden.