Polizei löst illegale Pokerrunde in Zürich auf

Aufgrund von Hinweisen führten Detektive der Verwaltungspolizei gemeinsam mit uniformierten Polizistinnen und Polizisten kurz nach Mitternacht eine Kontrolle in einem Lokal an der Gubelstrasse durch, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Beim Eintreffen der Polizei hätten sich mehrere Personen in einem Raum aufgehalten und eine widerrechtliche Variante des Pokers mit gewerblichem Charakter gespielt. Die Teilnehmenden wurden kontrolliert und befragt.

Auch Betäubungsmittel im Spiel

Gesamthaft stellten die Polizisten über 8500 Franken sowie diverse Pokerutensilien sicher. Zwei Personen, die mit der Organisation der widerrechtlichen Pokerrunde in Verbindung gebracht werden können, werden bei der eidgenössischen Spielbankenkommission angezeigt. Zudem wird gegen eine der beiden Organisatoren eine Verzeigung gegen das Gastgewerbegesetz in die Wege geleitet. Ausserdem wurden bei drei Personen Kleinmengen an Betäubungsmitteln sichergestellt.

In diesem Zusammenhang weist die Stadtpolizei Zürich darauf hin, dass ein Spielabend unter Freunden nur erlaubt ist, solange er keinen gewerblichen Charakter hat. (lah)