Stadtpolizei Uster und Illnau-Effretikon finden Katze samt Babies wieder

Good-News aus Uster: Die rollige Katze Nora wurde von ihrem Besitzer im März letzten Jahres für eine Befruchtung durch einen Deckkater weggeben. Auch wenn der auswärtige Aufenthalt der Katze nicht von Dauer sein sollte, fiel es dem Besitzer schwer, sich von seiner geliebten Katze zu trennen.

Kurz darauf büxt e Nora am neuen Ort aus. Durch ein gekipptes Fenster fand sie den Weg nach draussen. Es fehlte jede Spur von ihr. Der Besitzer suchte noch stundenlang nach ihr, registrierte Nora bei der Tiermeldezentrale und schlug Vermisstenanzeigen in der Umgebung an.

Vergebliche Suche

Die Suche blieb jedoch lange Zeit erfolglos und die Hoffnung beim Besitzer schwand nach und nach. Diesen Mai kommt die Polizei ins Spiel und das Blatt wendet sich.

Denn bei der Polizei ging eine Meldung ein, wonach sich eine verwilderte Katze mit vier Jungen auf einem Gartensitzplatz in Effretikon eingenistet habe. Zwei Polizisten der Stadtpolizei Illnau-Effretikon beziehungsweise der Stadtpolizei Uster begaben sich vor Ort und überprüften den Chip, wie die Stadtpolizei Uster auf Facebook schreibt.