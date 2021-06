Kanton sperrt Autobahnanschluss

Im Rahmen der laufenden Strassen- und Werkleitungsarbeiten an der «Flamingokreuzung» in Brüttisellen erfolgt am Wochenende vom 4. bis 7. Juni ein sogenannter Bauphasenwechsel, der zu Verkehrseinschränkungen führt. Gemäss einer Mitteilung des kantonalen Tiefbauamts wird der Autozubringer vom Freitag, 4. Juni, 19 Uhr, bis Samstag, 5. Juni, 9 Uhr, vollständig gesperrt.

Die Umleitungen sind signalisiert und erfolgen über den Autobahnanschluss Wangen. Danach ist der Autobahnzubringer wieder offen, die Autobahnausfahrt ist jedoch bis Montag, 7. Juni, 5 Uhr, nur einspurig befahrbar. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, während dem gesamten Wochenende den Autobahnanschluss Brüttisellen zu umfahren und stattdessen den Autobahnanschluss Wangen zu benutzen.

Die Arbeiten können nur bei guter Witterung ausgeführt werden. Bei schlechter Witterung verschieben sie sich auf das nächste Wochenende. Damit die Arbeiten für den Bauphasenwechsel in dieser kurzen Zeit abgeschlossen werden können, wird an diesem Wochenende durchgearbeitet. Es ist deshalb mit Lärmemissionen zu rechnen.