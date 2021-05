Velofahrerin (8) von Auto angefahren

Wie die Kantonspolizei St. gallen mitteilt, kam es auf dem Hohlweg in Rapperswil Jona am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Unfall. Dabei fuhr ein 55-Jähriger fuhr in seinem Auto auf der Oberseestrasse von Jona in Richtung Hohlweg. Nach der Einmündung Oberseestrasse/Hohlweg sah er eine Bekannte und grüsste diese.

Als der Autofahrer seine Fahrt fortsetzte, übersah er eine 8-jährige Velofahrerin, die sich von links auf dem Fussgängerstreifen näherte. Bei der anschliessenden Kollision verletzte sich die Velofahrerin leicht. Sie wurde zur Kontrolle vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand gemäss Polizei Sachschaden in der Höhe von etwas über 1000 Franken. (zo)