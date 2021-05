Mercedes brennt neben Tankstelle aus

Am Donnerstagabend geriet auf der Hinwilerstrasse in Wetzikon ein Fahrzeug in Brand. Wie die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben schreibt, gelang es dem Lenker gerade noch, sein Auto auf einen Parkplatz neben der Coop-Tankstelle zu steuern.

Die Feuerwehr – sie war bereits wegen einer Ölspur auf der Hittnauerstrasse ausgerückt – war schnell vor Ort. Trotzdem haben die Einsatzkräfte einen Totalschaden am Fahrzeug nicht mehr verhindern können.