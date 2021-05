Doppel-Einfamilienhaus in Eschenbach niedergebrannt

In Eschenbach SG ist am späten Samstagabend ein Doppel-Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die vier Bewohnerinnen und Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Passanten hatten das Feuer wegen des Rauchs bemerkt und Alarm geschlagen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Weitere Personen hätten die Hausbewohner gewarnt und geholfen, ein älteres Paar über ein Fenster in Sicherheit zu bringen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das ältere Haus in Vollbrand. Die rund 65 ausgerückten Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen. Sie waren in der Nacht aber immer noch im Einsatz, weil immer wieder Glutnester aufflammten.

Die Ursache des Feuers steht noch nicht fest. Zur Klärung wurden Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen beigezogen. Der Schaden wurde auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.