Schlag gegen Raser-Szene im Kanton Zürich

Die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft haben am 20. sowie am 27. April an verschiedenen Orten im Kanton Zürich eine koordinierte Aktion gegen Raser durchgeführt, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Dabei seien Hausdurchsuchungen durchgeführt, Fahrzeuge sichergestellt und insgesamt zwölf Personen verhaftet worden. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat in allen Fällen Strafverfahren wegen Raserdelikten eröffnet. Bei den Verhafteten handelt es sich um Personen aus der Schweiz, Italien, Nordmazedonien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina. Die zwölf Personen sind zwischen 24 und 40 Jahren alt, elf davon sind Männer.

Illegale Rennen

Den Beschuldigten werden diverse Raserfahrten mit Geschwindigkeiten bis zu 287 Stundenkilometern auf Autobahnen und knapp 200 Stundenkilometern ausserorts sowie diverse illegale Rennen auf öffentlichen Strassen mit leistungsstarken, teilweise getunten Autos vorgeworfen, heisst es in der Mitteilung.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft habe gegen zwölf Personen Strafverfahren wegen verschiedenen Raserdelikten eröffnet. Bei vier der Beschuldigten habe das Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet.

Hintergründe und genauer Ablauf der Delikte sind Gegenstand der weiteren gemeinsamen Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.(lah)