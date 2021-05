Reiterin bei Hombrechtikon tödlich verunfallt

Am Montagabend hat sich eine 26-Jährige Frau bei einem Reitunfall zwischen Stäfa und Hombrechtikon tödliche Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Kurz vor 20 Uhr meldete ein Passant, dass er zwischen Stäfa und Hombrechtikon ein trabendes Pferd gesehen hätte, welches eine Frau am Boden mitschleifen würde. Im Weiler Buen in Hombrechtikon konnte das Pferd durch Passanten angehalten und die Reiterin befreit werden, so die Polizei. Die schnell am Ort eingetroffene Rettungsmannschaft konnte nur noch den Tod der Reiterin feststellen.

Pferd im Tierspital

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Ursprung des Unfalls gemäss Polizei in der Nähe des Jugendhauses Stäfa an der Eggacherstrasse oder in der Nähe des dort benachbarten Kieswerks gewesen sein. Anschliessend dürfte die Frau vom Tier über eine unbekannte Strecke bis zum Weiler Buen in Hombrechtikon gezogen worden sein.

Das Pferd wurde bei diesem Unfall ebenfalls verletzt – es befindet sich zurzeit im Tierspital, wie die Polizei schreibt.

Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht bekannt. Er wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mi der Staatsanwaltschaft See/Oberland, abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Notarzt von Regio 144, ein Rettungsteam des Spitals Männedorf sowie die Feuerwehr Hombrechtikon im Einsatz. (lah)