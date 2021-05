Vater der sexuellen Übergriffe an Töchtern freigesprochen

Für den Verteidiger war es eine «Tragödie griechischen Ausmasses». Noch vor ein paar Jahren sei es eine unauffällige Familie gewesen. «Heute ist alles zerschellt, was zerschellen kann.» Die Mutter hat den Kontakt mit den Kindern abgebrochen und der Vater steht wegen dem Vorwurf der mehrfachen sexuellen Handlungen an Kindern vor Gericht. Zeitweise lebten alle Familienmitglieder an einem anderen Ort.