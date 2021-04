Hoher Sachschaden nach Brand in Cannabis-Shop

Um kurz vor 5.30 Uhr ist in einem Gebäude direkt an der Bahnlinie in Uster ein Feuer ausgebrochen. Das Haus, in dem offenbar ein Cannabis-Laden untergebracht war, stand lichterloh in Flammen. Das Feuer behinderte den Bahnverkehr zwischen Uster und Wetzikon während über einer Stunde.

So musste gemäss Kantonspolizei Zürich die Freiestrasse mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Zudem musste während des Löscheinsatzes der Fahrbetrieb der SBB-Strecke zwischen Uster und Wetzikon vom 6.10 bis 7.00 Uhr für sämtliche Züge eingestellt werden.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, sind nach «bisherigen Angaben» keine Personen verletzt worden. Der Sachschaden dürfte dagegen enorm sein und laut Kapo über 100'000 Franken betragen.

Dank des raschen Eingreifens der Löschkräfte sei ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude verhindert worden, heisst es weiter.