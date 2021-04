Feuer an Ustermer Bahnlinie behindert Zugverkehr

Um kurz vor 5.30 Uhr ist in einem Gebäude direkt an der Bahnlinie in Uster ein Feuer ausgebrochen. Das Haus, in dem offenbar ein Cannabis-Laden untergebracht war, stand lichterloh in Flammen. Das Feuer behinderte den Bahnverkehr zwischen Uster und Wetzikon während über einer Stunde.

Die Löscharbeiten sind in der Zwischenzeit abgeschlossen worden. Allerdings konnten die Brandermittler das Gebäude noch nicht betreten, entsprechend könne auch noch keine Aussage zur Brandursache gemacht werden.

Auch Informationen über Verletzte lägen zur Stunde noch nicht vor, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt.