75-jähriger Mann stirbt in Rapperswil-Jona bei Selbstunfall

Am Mittwochmorgen ist in Rapperswil-Jona ein 75-jähriger Autofahrer wegen eines medizinischen Problems verunfallt. Der 75-jährige ortsansässige Mann war mit seinem Auto von Rapperswil in Richtung Wagen unterwegs. Bei der Verzweigung Bollwiesstrasse habe er «mutmasslich wegen eines medizinischen Problems» die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die St. Galler Polizei mit.

Das Auto stiess mit zwei Pfosten auf einer Fussgängerinsel zusammen und kam einige Meter weiter zum Stillstand. Feuerwehrleute waren in der Nähe und kamen dem Verunfallten zur Hilfe. Notarzt und Rettungsdienst mussten schliesslich die Reanimation erfolglos abbrechen.