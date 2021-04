Senior verletzt sich bei Velounfall in Rapperswil

Am Freitagabend um 17 Uhr ist es in Rapperswil zu einem Unfall gekommen. Wie die Kapo St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, sei ein 86-jähriger Velofahrer in Richtung Holzwiesstrasse gefahren. Zur gleichen Zeit stieg ein 33-jähriger Mann, über die Schiebetür, aus seinem parkierten Lieferwagen aus. Dabei fuhr der Senior in den 33-Jährigen rein, worauf der Velofahrer stürzte. Durch den Unfall habe sich der 86-Jährige leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungswagen ins Spital gebracht. (dam)