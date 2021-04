Schaden von über einer Million Franken

Am Sonntagnachmittag ist in einer Pizzeria in Schwerzenbach ein Feuer ausgebrochen. Nun veröffentlicht die Kantonspolizei Details zu den Schäden. Gemäss einer Mitteilung beläuft sich der Sachschaden auf über eine Million Franken. Das Gebäude ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter konnten bei Bekannten oder in einem Hotel untergebracht werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen durch die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich ist das Feuer in der Restaurantküche ausgebrochen. Der genaue Brandherd wird nun ermittelt. Wegen des Brandes mussten die umliegenden Strassen gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen wurden durch die Feuerwehren eingerichtet. Mehr zum Brand lesen Sie heute zu einem späteren Zeitpunkt hier auf Züriost.