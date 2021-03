Polizei erwischt neun Temposünder in Eschenbach

Am Donnerstag hat die Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahn A15 eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dabei mussten neun Verkehrsteilnehmer bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht werden. Einem 30-jährigen Autofahrer wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen, so die Kapo. Er fuhr auf einer 80er-Strecke mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. (lah)