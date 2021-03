Im Corona-Jahr verlagerte sich die Kriminalität vermehrt aufs Land

«Zürcher Oberland» als Bezeichnung für eine Region steht zwar für eine grosse geographische Einheit, innerhalb dieser Region aber läuft deshalb noch lange nicht alles in etwa gleich. Das zeigt einmal mehr ein Blick in die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS), deren jüngste Ausgabe für den Kanton Zürich am Montag präsentiert wurde.