Drei Beteiligte und zwei Verletzte bei Auffahrkollision

Auf dem Seedamm in Rapperswils-Jona kam es am Montagmorgen zu einer Auffahrkollision mit drei Beteiligten. Ein 23-jähriger Autofahrer war von Stäfa Richtung Pfäffikon SZ unterwegs. Er bemerkte die stehende Fahrzeugkolonne zu spät und konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung den Zusammenstoss mit dem zuhinterst stehenden Lieferwagen nicht mehr verhindern. Das schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Durch die Wucht des Zusammenstosses wurde der Lieferwagen nach vorne in das Auto eines 36-Jährigen geschoben. Der 36-jährige Autofahrer sowie der Lieferwagenfahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden von über 20'000 Franken. Das Auto vom Unfallverursacher musste abgeschleppt werden.