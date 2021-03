Baugespann stürzt auf Wetziker Bahnhofstrasse

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben musste in der Nacht von Sonntag auf Montag wegen Sturm Luis ausrücken. Dieser liess nach Mitternacht in Wetzikon ein Baugespann umkippen und auf die Bahnhofstrasse stürzen. Glücklicherweise sei dabei niemand verletzt worden, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Mit dem Hubretter konnten wir das Baugespann sicher entfernen. (kel)